04:36 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Хабаровчанка отдала мошенникам квартиру и 3 миллиона рублей
Причастным к преступлению грозит 10 лет колонии.
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На этот раз жертвой телефонных мошенников стала 72-летняя жительница Центрального района Хабаровска. В течение трех месяцев преступники «обрабатывали» жертву, и в конечном итоге, под давлением, пенсионерка отдала им личную квартиру и три миллиона рублей личных накоплений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В августе этого года с пенсионеркой связались неизвестные. Преступники сообщили, что кто-то пытается похитить все средства с ее денежного счета, и для предотвращения операции необходимо оформить кредит и перевести все средства на «безопасные счета».
— Поверив услышанной информации, жительница краевого центра оформила в банке заём на сумму 327 тысяч рублей, сняла со своих вкладов около 3 миллионов рублей и под диктовку мошенников перевела их по неизвестным реквизитам, — рассказали в УМВД по Хабаровскому краю.
На этом мошенники не успокоились. Преступники начали звонить пенсионерке, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили женщину, что некие неизвестные граждане имеют доверенность на ее квартиру и вскоре совершат сделку. Испугавшись, горожанка продала свою квартиру за 6 миллионов рублей, и все средства с продажи вновь перевела аферистам.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит 10 лет колонии.