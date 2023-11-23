04:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Снятся кошмары»: водитель загоревшейся во Владивостоке фуры — о случившемся
63-летний Федор получает маленькую пенсию и пока еще не знает, как будет возмещать ущерб.
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Жуткое ДТП, произошедшее во Владивостоке еще в понедельник, 20 ноября, до сих пор обсуждают горожане. Речь идет о загоревшейся в районе остановки «Диомид» фуре, которая врезалась в павильон и снесла рекламный щит. Корр. ИА PrimaMedia удалось связаться с водителем большегруза, который рассказал, как чувствует себя после всего случившегося.
63-летний Федор имеет огромный опыт вождения — с 1987 года. У шофера есть все категории — A, B, C, D, E. Таким «багажом» могут похвастаться разве что водители автобусов, у которых априори должны быть открыты все категории.
КАК ЭТО БЫЛО
В этот злополучный день водитель большегруза спускался от остановки «Детский парк» в сторону Калинина.
«Ехал за рейсовым автобусом, когда между нами стала уменьшаться резко дистанция. Я стал жать на тормоза, а их нет. Хотел обойти автобус слева, а там встречка, зацепил ее. Автобус от меня вправо ушел, а я хотел прямо поехать. Смотрю, а там пешеходный переход, люди идут. Я же не буду людей давить. Единственный выход — въехать в баннер, чтобы остановить машину», — вспоминает события того страшного дня Федор.
Обойтись малыми повреждениями все же не удалось. Фура снесла павильон автобусной остановки, задела припаркованные автомобили и, влетев в рекламный щит, загорелась. Сам же рулевой оказался буквально зажат в искореженном автомобиле и не смог выбраться.
«Когда машина загорелась, я не смог вылезти. Молодцы ребята, которые меня силой буквально выдернули из кабины. Повредил колено, голову. Когда приехали медики, то меня сразу обкололи обезболивающими, в больнице все зашили. Сейчас дома, жив и здоров», — рассказал мужчина.
Несмотря на то, что удалось отделаться минимальными телесными повреждениями, морально, как признается Федор, сейчас ему очень тяжело.
«Пью лекарства успокоительные, по ночам не сплю — кошмары снятся, в голову лезут мысли всякие нехорошие».
ПРО ФУРУ
Автомобиль, кстати, принадлежит самому мужчине, но оформлен на другого человека. Когда Федор вышел на пенсию, которая, к слову, составляет всего лишь 13 тысяч рублей, то решил, что на эти копейки ему никак не прожить. Единственным решением стала подработка в виде грузоперевозок. Этим и стал заниматься мужчина — благо, позволял большой водительский стаж.
Каждый день перед выездом автомобиль тщательно проверялся владельцем — все жидкости, бензин, исправность тормозов в том числе. В день аварии Федор тоже осматривал автомобиль на предмет повреждений или поломок — все было в порядке.
«Технику любить надо, и я люблю ее. Всегда вовремя все меняю, подкручиваю, крупный ремонт — еду в сервис к ребятам. Мелочь устранял сам всегда», — рассказал шофер.
Что случилось именно в этот день — так и останется загадкой для самого водителя. По его словам, тормоза по какой-то причине перегрелись и отказали.
«Грузовик уже ремонту не подлежит — обгорел весь. Буду по запчастям продавать», — с горечью вздыхает Федор. Это был его единственный источник дохода, помимо 13-тысячной пенсии.
К слову, автомобиль на момент ДТП был не застрахован. По стечению обстоятельств страховка закончилась 11 ноября. Федор намеревался на днях сделать новую, но, как говорит, не успел…
«ЖДУ ПРИГОВОР»
Сейчас мужчина буквально замер в ожидании. На сегодняшний день известно только то, что администрация города оценила разбитую и не подлежащую восстановлению остановку в 503 тысячи рублей — сумма ущерба, который предстоит выплатить Федору. И это в расчет еще не брали рекламный щит, четыре поврежденных автомобиля…
«Жду приговор», — говорит водитель.
Таких денег на сегодняшний день у него просто нет. За помощью он обратился к неравнодушным жителям Приморья.
«Кто сможет помочь хоть какой-нибудь копейкой, то буду очень благодарен», — пишет в социальных сетях Федор.