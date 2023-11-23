05:28 (мск), источник: АиФ Красноярск
В Красноярске пожарные спасли 40 человек из горящего 16-этажного дома
Пожар начался утром 23 ноября на улице Ястынская.
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В Красноярске утром 23 ноября произошёл пожар в 16-этажном доме на улице Ястынская. Об этом сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Сообщение о пожаре поступило спасателям около 6 часов утра. Горели балконы с 8 по 10 этаж. Пожарные вывели из здания 5 детей и 35 взрослых, ещё 36 жильцов покинули дом самостоятельно.
Возгорание удалось локализовать в 7:30 на площади 30 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается.
Огонь тушат 33 пожарных при поддержке 16 единиц техники. Причину пожара дознаватели МЧС установят после его полной ликвидации.