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Спецоперация на Украине
05:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске пожарные спасли 40 человек из горящего 16-этажного дома

Пожар начался утром 23 ноября на улице Ястынская.

Источник: МЧС РФ

В Красноярске утром 23 ноября произошёл пожар в 16-этажном доме на улице Ястынская. Об этом сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около 6 часов утра. Горели балконы с 8 по 10 этаж. Пожарные вывели из здания 5 детей и 35 взрослых, ещё 36 жильцов покинули дом самостоятельно.

Возгорание удалось локализовать в 7:30 на площади 30 квадратных метров. Ликвидация пожара продолжается.

Огонь тушат 33 пожарных при поддержке 16 единиц техники. Причину пожара дознаватели МЧС установят после его полной ликвидации.

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