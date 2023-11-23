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04:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Загадочная авария случилась в Приморье

В Приморье автомобиль по неизвестным причинам вылетел в болото.

Источник: Соцсети

ЧП произошло в Приморье. Как рассказали жители края в социальных сетях, в болоте обнаружили автомобиль, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам очевидцев, машину обнаружили в болотев Кировском районе. На снимке, который появился в социальных сетях, автомобиль лежит в водоеме колесами вверх.

Как именно произошло ЧП, не уточняется. Известно, что пострадавших нет.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о подобной ситуации, которая произошла в Красноармейском районе под Дальнереченском. Таксист не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет, но не остановился, а продолжил двигаться вниз, после чего попал в болото. Мужчину зажало внутри салона, самостоятельно выбраться он не мог, поэтому ему пришлось переползти на заднее сиденье и ночевать в лесу.

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