Расчет гаубицы Д-20 «Ярость» поразил десятки целей ВСУ на купянском направлении

«Кочующая гаубица Д-20 вместе с расчетом, который окрестил орудие именем “Ярость”, — одно из самых результативных, слаженных и неуловимых для врага подразделений на этом участке. На счету расчета десятки пораженных целей — минометы противника, его артиллерия, укрепленные опорники и замаскированные наблюдательные пункты», — заявили в Минобороны РФ.
Главным преимуществом расчета кочующей гаубицы является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы. «Не возвращаться на прежние огневые точки — один из принципов, которого придерживается расчет неуловимой “Ярости”. А еще менять маршруты следования, дневные и ночные укрытия для орудия. Противник на этом участке панически боится и ненавидит эту неуловимую кочующую гаубицу. И поэтому бросает все силы, чтобы ее выследить. Безрезультатно», — подчеркнули в военном ведомстве.
Водитель расчета с позывным Волк сообщил, что в его состав входят как мобилизованные, так и добровольцы. «Посидели, посовещались, как бы красочнее назвать наше орудие. Решили назвать его “Ярость”. Половина у нас мобилизованные, половина — добровольцы», — отметил водитель расчета.