06:05 (мск), источник: ТАСС

Расчет гаубицы Д-20 «Ярость» поразил десятки целей ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Расчет кочующей гаубицы Д-20 по прозвищу «Ярость» артиллерийского подразделения Западного военного округа (ЗВО) стал одним из самых результативных, на его счету десятки пораженных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

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«Кочующая гаубица Д-20 вместе с расчетом, который окрестил орудие именем “Ярость”, — одно из самых результативных, слаженных и неуловимых для врага подразделений на этом участке. На счету расчета десятки пораженных целей — минометы противника, его артиллерия, укрепленные опорники и замаскированные наблюдательные пункты», — заявили в Минобороны РФ.

Главным преимуществом расчета кочующей гаубицы является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы. «Не возвращаться на прежние огневые точки — один из принципов, которого придерживается расчет неуловимой “Ярости”. А еще менять маршруты следования, дневные и ночные укрытия для орудия. Противник на этом участке панически боится и ненавидит эту неуловимую кочующую гаубицу. И поэтому бросает все силы, чтобы ее выследить. Безрезультатно», — подчеркнули в военном ведомстве.

Водитель расчета с позывным Волк сообщил, что в его состав входят как мобилизованные, так и добровольцы. «Посидели, посовещались, как бы красочнее назвать наше орудие. Решили назвать его “Ярость”. Половина у нас мобилизованные, половина — добровольцы», — отметил водитель расчета.

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