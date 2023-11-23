07:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Сразу три авто улетели с обледеневшей трассы в Приморье
Водители сообщают, что дорога буквально превратилась в каток.
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Прошедший в отдельных районах края дожди доставили местным автомобилистам немало проблем. Так, например, минусовые температуры воздуха обусловили появление на дорогах толстого слоя льда, сообщает ИА PrimaMedia. В некоторых районах края из-за этого произошло сразу несколько аварий на одном участке трассы.
Речь идет о Сергеевском перевале в районе Лазо, где дорога оказалась полностью покрыта льдом. Усугубляет ситуацию еще и то, что трасса здесь извилистая, с крутыми поворотами.
«Сцепления нет абсолютно. Один автомобиль уже перевернулся на опасной дороге. Два других вылетели в кювет и получили повреждения», — рассказали участники движения.
Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Напомним, что 21 ноября подобная ситуация отмечалась и в Михайловском районе. Там автомобиль улетел со скользкой проезжей части и перевернулось в кювет.