08:02 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
Чиновника мэрии Новосибирска будут судить за коррупцию
В Новосибирске под суд пойдет замглавы администрации Кировского района города.
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Чиновника обвиняют в совершении целого ряда коррупционных преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, в крупном размере), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
По версии следствия, с 2019 по 2023 год замглавы неоднократно брал взятки от индивидуальных предпринимателей содействие при выполнении демонтажных работ металлических гаражей и погребов в Кировском районе. Общая сумма взяток превысила полмиллиона рублей. Все они были перечислены на банковский счет чиновника.
Раскрыли взяточника сотрудники регионального УЭБиПК ГУ МВД России.
Уголовное дело передано в суд. Обвиняемый дожидается суда в СИЗО.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске дошло до суда дело 74-летнего адвоката о даче взятки судье.