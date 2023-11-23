Главное
Спецоперация на Украине
08:02 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Чиновника мэрии Новосибирска будут судить за коррупцию

В Новосибирске под суд пойдет замглавы администрации Кировского района города.

Чиновника обвиняют в совершении целого ряда коррупционных преступлений по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя, в крупном размере), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, с 2019 по 2023 год замглавы неоднократно брал взятки от индивидуальных предпринимателей содействие при выполнении демонтажных работ металлических гаражей и погребов в Кировском районе. Общая сумма взяток превысила полмиллиона рублей. Все они были перечислены на банковский счет чиновника.

Раскрыли взяточника сотрудники регионального УЭБиПК ГУ МВД России.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемый дожидается суда в СИЗО.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске дошло до суда дело 74-летнего адвоката о даче взятки судье.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Редкие птицы кедровки прилетели в Заельцовский парк Новосибирска
150 нелегальных таксистов могут депортировать из Новосибирска за нарушен...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта