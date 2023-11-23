06:27 (мск), источник: Комсомольская правда
В Железногорске участковый спас пожилую женщину от мошенников
В Красноярском крае полицейский уберег пенсионерку от лжедознавателя.
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В Железногорске пенсионерка решила посоветоваться с участковым после суток общения с мошенниками.
Она набрала полицейского уже вечером и рассказала ему, что «дознаватель из Москвы» убедила ее перевести накопления на безопасный счет. Аферистка давила на 81-летнюю женщину рассказами, как злоумышленники пытаются украсть ее деньги со счета по поддельной доверенности. Для того, чтобы «спектакль» был убедительнее, в разговоре принимали участие и другие «специалисты», которые подтверждали слова основной собеседницы и тоже настаивали на срочном переводе. Потенциальная жертва обмана поверила им и уже обналичила в банке миллион рублей, но отправить его не успела.
— Когда она все рассказала, я понял, что прямо сейчас она сидит с миллионом на коленях и действовать надо срочно. Объяснил, что ничего переводить не надо. Вместе с оперативниками уголовного розыска мы сразу поехали к женщине домой.
В итоге она написала заявление и вместе с участковым отправилась в банк — вернула деньги на свой счет. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на «Мошенничество».