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Спецоперация на Украине
06:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Железногорске участковый спас пожилую женщину от мошенников

В Красноярском крае полицейский уберег пенсионерку от лжедознавателя.

Источник: ГУ МВД

В Железногорске пенсионерка решила посоветоваться с участковым после суток общения с мошенниками.

Она набрала полицейского уже вечером и рассказала ему, что «дознаватель из Москвы» убедила ее перевести накопления на безопасный счет. Аферистка давила на 81-летнюю женщину рассказами, как злоумышленники пытаются украсть ее деньги со счета по поддельной доверенности. Для того, чтобы «спектакль» был убедительнее, в разговоре принимали участие и другие «специалисты», которые подтверждали слова основной собеседницы и тоже настаивали на срочном переводе. Потенциальная жертва обмана поверила им и уже обналичила в банке миллион рублей, но отправить его не успела.

В последний момент она начала сомневаться в правильности такого поступка и позвонила участковому уполномоченному, которому доверяет. Капитан полиции Андрей Красников рассказал, как все произошло.

— Когда она все рассказала, я понял, что прямо сейчас она сидит с миллионом на коленях и действовать надо срочно. Объяснил, что ничего переводить не надо. Вместе с оперативниками уголовного розыска мы сразу поехали к женщине домой.

В итоге она написала заявление и вместе с участковым отправилась в банк — вернула деньги на свой счет. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на «Мошенничество».

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