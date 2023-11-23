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Спецоперация на Украине
08:59 (мск), источник: Комсомольская правда

19-летний студент Никита Красноборов из Прикамья погиб на СВО

Военную службу по контракту погибший студент из Березовского округа проходил с 25 октября.

Источник: Администрация Березовского округа ВК

Меньше месяца проходил военную службу по контракту 19- летний студент Никита Красноборов из Березовского района Пермского края. Он уехал на СВО 25 октября 2023 года, а погиб 14 ноября.

О его гибели в ходе участия в специальной военной операции сообщила администрация Березовского округа: "С прискорбием сообщаем, что 14 ноября 2023 года при участии в специальной военной операции погиб рядовой Красноборов Никита Денисович. В 2020 году он окончил 9 классов Дубовской школы, затем обучался в Пермском краевом индустриальном техникуме по специальности техник — технолог.

В 2023 году студент взял академический отпуск и заключил контракт с Минобороны. Военную службу по контракту Никита Денисович проходил в должности командира отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона".

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