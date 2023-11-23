08:59 (мск), источник: Комсомольская правда
19-летний студент Никита Красноборов из Прикамья погиб на СВО
Военную службу по контракту погибший студент из Березовского округа проходил с 25 октября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Меньше месяца проходил военную службу по контракту 19- летний студент Никита Красноборов из Березовского района Пермского края. Он уехал на СВО 25 октября 2023 года, а погиб 14 ноября.
О его гибели в ходе участия в специальной военной операции сообщила администрация Березовского округа: "С прискорбием сообщаем, что 14 ноября 2023 года при участии в специальной военной операции погиб рядовой Красноборов Никита Денисович. В 2020 году он окончил 9 классов Дубовской школы, затем обучался в Пермском краевом индустриальном техникуме по специальности техник — технолог.
В 2023 году студент взял академический отпуск и заключил контракт с Минобороны. Военную службу по контракту Никита Денисович проходил в должности командира отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона".