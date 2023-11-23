07:28 (мск), источник: Комсомольская правда
Виноваты мошенники? Четвертый день пропавшая в Приморье женщина игнорирует звонки брата
В Приморье разыскивают женщину с родимым пятном на щеке, которая могла стать жертвой аферистов.
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В Приморье уже четвертый день не могут найти пропавшую жительницу села Лазо. 69-летняя Наталья Филиппова 20 ноября неожиданно перестала выходить на связь. Тревогу забил ее брат Петр, который подозревает, что женщина могла стать жертвой мошенников, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Подробности — в материале.
Волонтеры организации «ПримПоиск» опубликовали ориентировку на женщину. Ее рост — 165−168 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы, на левой щеке родимое пятно. В день пропажи была одета в красную спортивную куртку, синие джинсы, белые кроссовки, берет.
Ориентировка на женщину. ПРОО «ПримПоиск».
Брат Натальи предполагает, что женщина стала жертвой аферистов, которые просят пенсионеров покинуть дом, спрятаться, а затем требуют за них выкуп. По словам мужчины, у сестры есть квартиры в Лазо и Находке, и возможно, что за этими помещениями и охотятся мошенники, а самому Петру ранее поступали странные звонки насчет денег.
По предварительной информации, Наталья могла уехать в Уссурийск. Редакция обратилась в пресс-службу УМВД по Приморью, однако в ведомстве пока не прокомментировали случившееся.
Стоит отметить, что ранее полиция предупреждала жителей края о такой мошеннической схеме. Неизвестные звонят пожилым людям, представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают, что за пенсионерами якобы следят преступники, которые хотят похитить их и завладеть деньгами или имуществом.
Ранее «Комсомолка» уже рассказывала подобную историю. Неизвестные похитили 75-летнюю бабушку жительницы Большого Камня. Женщине позвонили и сказали, что скажут местоположение ее родственницы только после того, как она переведет три миллиона рублей.
Всех, кто знает что-либо о местоположении Натальи, просят обратиться по телефонам: 8−423−652−12−02, 102 или 112 (полиция), 8−914−721−22−32 (волонтеры).