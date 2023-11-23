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Главные новости 23 ноября
11:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Тело пропавшего рыбака подняли из карьера в Челябинской области

Мужчина пропал 17 ноября.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Тело пропавшего 17 ноября 56-летнего рыбака нашли в карьере в Агаповском районе. Его обнаружили с помощью подводного дрона. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Родные жителя Агаповки забили тревогу, когда тот к вечеру не пришёл домой и перестал отвечать на звонки. Вещи, одежду и рыболовные снасти нашли на берегу местного карьера. Здесь спасатели, полицейские и водолазы и вели поиски.

На помощь пришли местные жители. Найти труп пропавшего рыбака удалось, применив подводный дрон. Он показал силуэт, похожий очертаниями на тело человека. Погибшего обнаружили подо льдом в пяти метрах от берега.

Тело подняли с глубины двух метров, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

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