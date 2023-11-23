11:03 (мск), источник: АиФ Челябинск
Тело пропавшего рыбака подняли из карьера в Челябинской области
Мужчина пропал 17 ноября.
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Тело пропавшего 17 ноября 56-летнего рыбака нашли в карьере в Агаповском районе. Его обнаружили с помощью подводного дрона. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.
Родные жителя Агаповки забили тревогу, когда тот к вечеру не пришёл домой и перестал отвечать на звонки. Вещи, одежду и рыболовные снасти нашли на берегу местного карьера. Здесь спасатели, полицейские и водолазы и вели поиски.
На помощь пришли местные жители. Найти труп пропавшего рыбака удалось, применив подводный дрон. Он показал силуэт, похожий очертаниями на тело человека. Погибшего обнаружили подо льдом в пяти метрах от берега.
Тело подняли с глубины двух метров, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.