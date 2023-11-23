Анатолий Таршин из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации

Как рассказали в Новопервомайской школе, Анатолий Таршин поступил к ним в 1983 году. Сибиряк отучился там с первого по восьмой класс, а затем уехал с матерью.
В каком статусе мужчина попал в зону военной спецоперации и при каких обстоятельствах погиб — не уточняется.
Церемония прощания с сибиряком состоялась в среду, 22 ноября. На церемонии прощания присутствовали исполняющий обязанности главы Татарского муниципального района Юлия Лысенко, председатель совета депутатов района Вадим Носков, глава Новопервомайского сельского совета Дмитрий Буров и директор Новопервомайской школы, в которой учился погибший, Марина Шерстнева.
Ранее «Прецедент» сообщал, что 42-летний Алексей Никифоровский из Новосибирска погиб в зоне спецоперации. Редакция также писала о том, что 49-летний Михаил Голуб из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации.