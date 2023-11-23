Главное
Главные новости 23 ноября
11:06 (мск), источник: Прецедент

Анатолий Таршин из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации

В Татарском районе Новосибирской области простились с погибшим в зоне военной спецоперации Анатолием Таршиным. Об этом сообщили в районной администрации.

Как рассказали в Новопервомайской школе, Анатолий Таршин поступил к ним в 1983 году. Сибиряк отучился там с первого по восьмой класс, а затем уехал с матерью.

В каком статусе мужчина попал в зону военной спецоперации и при каких обстоятельствах погиб — не уточняется.

Церемония прощания с сибиряком состоялась в среду, 22 ноября. На церемонии прощания присутствовали исполняющий обязанности главы Татарского муниципального района Юлия Лысенко, председатель совета депутатов района Вадим Носков, глава Новопервомайского сельского совета Дмитрий Буров и директор Новопервомайской школы, в которой учился погибший, Марина Шерстнева.

Ранее «Прецедент» сообщал, что 42-летний Алексей Никифоровский из Новосибирска погиб в зоне спецоперации. Редакция также писала о том, что 49-летний Михаил Голуб из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гороскоп на воскресенье 19 ноября для всех знаков Зодиака
В Новосибирской области простятся с погибшим в зоне СВО Владимиром Васильевым
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта