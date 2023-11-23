08:28 (мск), источник: МК.RU Челябинск
На Южном Урале неизвестные подожгли могилу участника СВО
Вандалов в настоящее время ищут сотрудники правоохранительных органов.
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Как стало известно, ЧП произошло на кладбище в Миассе. Сообщение о подожженной могиле поступило в местный отдел МВД. Сотрудники ведомства выехали на место преступления и начали розыск тех, кто надругался над захоронением участника СВО. Кроме того, неизвестные также сожгли флаги на других могилах.
По данным ГУ МВД России по Челябинской области, в рамках оперативно-розыскных мероприятий полицейские ищут очевидцев и свидетелей, обходят близлежащие дачные участки и СНТ. Расследование акта вандализма руководство ОМВД России по Миассу взяло под личный контроль.
«Отделом дознания ОМВД России по Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Ранее «МК-Челябинск» сообщал, что в поселке в Челябинской области хулиган снял с фасада школы памятную доску участника СВО и разбил ее о забор.