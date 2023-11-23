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09:46 (мск), источник: МК.RU Крым

В Крыму захватили морской дрон ВСУ

В руки российских бойцов попал украинский морской дрон «Магура».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Магуру V5», украинский безэкипажный катер-камикадзе, пытались использовать для атаки на западном побережье Крыма накануне ночью. Морской дрон, тем не менее, не только не нанес ущерба, но и целым попал в руки российских бойцов.

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