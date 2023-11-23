09:46 (мск), источник: МК.RU Крым
В Крыму захватили морской дрон ВСУ
В руки российских бойцов попал украинский морской дрон «Магура».
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Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Магуру V5», украинский безэкипажный катер-камикадзе, пытались использовать для атаки на западном побережье Крыма накануне ночью. Морской дрон, тем не менее, не только не нанес ущерба, но и целым попал в руки российских бойцов.