10:10 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Сурхандарье лица, занимавшиеся незаконным майнингом, нанесли ущерб на 425 млн сумов
Двое граждан незаконно подключились к общей электросети для «добычи» криптоактивов.
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В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Узунского районного отдела Департамента при Генпрокуратуре совместно с СГБ и ОВД, были задержаны граждане, незаконно занимавшиеся майнингом.
Выяснилось, что гражданин О. К., вступив в сговор с гражданином Ж. У., самовольно подключили 114 майнинговых устройств к общей электросети.
Сумма ущерба, нанесенного государству, составила 425,7 млн сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 169 УК РУз (Кража), ведется следствие.