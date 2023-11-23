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08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле пропавшего 10-летнего мальчика нашли живым

На Урале завершились поиски пропавшего школьника.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле завершены поиски пропавшего 10-летнего мальчика. Школьника нашли живым и здоровым. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в полиции города.

— Найден мальчик сотрудниками полиции при помощи жителей поселка Северного, в коллективном саду, преступлений и противоправных действий в отношении подростка не совершено, травм не получено, — сообщили в полиции.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку. Они устанавливают причины пропажи и условия ухода школьника.

Напомним, что мальчик пропал в поселке Северном. О его местонахождении было неизвестно с вечера 22 ноября. Поисками школьника занимались сотрудники полиции и волонтеры.

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