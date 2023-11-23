08:32 (мск), источник: dostup1.ru
В ДТП с участием внедорожника и маршрутки в Челябинске пострадали 2 человека
В ДТП с участием внедорожника и маршрутки в Челябинске пострадали два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Сообщается, что Госавтоинспекция устанавливает детали дорожно-транспортного происшествия с участием Porsche Cayenne и маршрутного такси № 3.
Напомним, авария произошла 22 ноября напротив дома 335 по Комсомольскому проспекту. За рулем внедорожника находился 68-летний водитель, маршруткой управлял 42-летний мужчина.
По уточненным данным, помощь медиков понадобилась водителю иномарки и пассажиру маршрутного такси.
Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с непогодой.