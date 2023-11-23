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09:36 (мск), источник: ТАСС

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с КПП

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Мурманской области после того, как Финляндия решила закрыть все пограничные с Россией контрольно-пропускные пункты (КПП), кроме «Райа-Йоосеппи». В регионе ожидают резкий рост на границе количества иностранцев, которые попытаются выехать в соседнюю страну. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Андрей Чибис.

Источник: РИА "Новости"

«По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме “Райа-Йоосеппи”. Это граница с Мурманской областью (МАПП “Лотта”, Кольский район). А значит, что количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет. В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», — написал глава области.

Он отметил, что власти вместе с правоохранительными органами провели заседание оперштаба для координации действий по недопущению нарушений правопорядка в связи с ситуацией вокруг КПП.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на восточной границе — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала».

Позднее в Хельсинки сообщили о решении закрыть также пограничные пункты «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» в пятницу, 24 ноября, с 00:00 по местному времени (01:00 мск).

Уже в ночь на 22 ноября на границе около пункта пропуска «Салла» в Кандалакшском районе скопилась очередь из около 300 человек, Чибис тогда сравнил это с гуманитарным кризисом. Спустя сутки очередь выросла. «Сейчас там порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня [в среду] пропустили только 50», — подчеркнул глава региона.

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