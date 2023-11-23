В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с КПП

«По заявлению финской стороны будут закрыты все пограничные с Россией КПП, кроме “Райа-Йоосеппи”. Это граница с Мурманской областью (МАПП “Лотта”, Кольский район). А значит, что количество иностранных граждан, желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастет. В результате принято решение о введении в Мурманской области режима повышенной готовности и ряда дополнительных мер для обеспечения безопасности наших жителей», — написал глава области.
Он отметил, что власти вместе с правоохранительными органами провели заседание оперштаба для координации действий по недопущению нарушений правопорядка в связи с ситуацией вокруг КПП.
В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на восточной границе — «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала».
Позднее в Хельсинки сообщили о решении закрыть также пограничные пункты «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» в пятницу, 24 ноября, с 00:00 по местному времени (01:00 мск).
Уже в ночь на 22 ноября на границе около пункта пропуска «Салла» в Кандалакшском районе скопилась очередь из около 300 человек, Чибис тогда сравнил это с гуманитарным кризисом. Спустя сутки очередь выросла. «Сейчас там порядка 400 человек, из которых в Финляндию сегодня [в среду] пропустили только 50», — подчеркнул глава региона.