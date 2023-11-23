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09:49 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове тысячи жителей остались без отопления, света и воды

Несколько тысяч жителей многоквартирных домов в Ростове-на-Дону в ночь на 23 ноября остались без отопления, света и воды из-за аварии на электросетях. В эту ночь в донской столице похолодало, выпал первый снег.

Источник: AP 2023

Как сообщил глава города Алексей Логвиненко, при строительстве дороги «Западная Хорда» подрядчик повредил подземный электрокабель, который питает три дома по улице Коблова, 4, Стабильной, 3, и Волнистой, 25.

Сообщается, что аварийные бригады Донэнерго уже приступили к ремонту линии. На ее восстановление уйдет около шести часов.

На это время профильные службы должны подключить дизель-генераторы и подать в дома электричество, добавил глава города. По его словам, в доме улице Стабильной, 3 уже подключен генератор, запущены насосы для подачи отопления и 8 лифтов.

Также он сообщил, что администрация города подала заявление в прокуратуру по факту ЧП и намерена взыскать стоимость ремонтных работ с компании, которая повредила кабель.

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