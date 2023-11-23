В Ростове тысячи жителей остались без отопления, света и воды

Как сообщил глава города Алексей Логвиненко, при строительстве дороги «Западная Хорда» подрядчик повредил подземный электрокабель, который питает три дома по улице Коблова, 4, Стабильной, 3, и Волнистой, 25.
Сообщается, что аварийные бригады Донэнерго уже приступили к ремонту линии. На ее восстановление уйдет около шести часов.
На это время профильные службы должны подключить дизель-генераторы и подать в дома электричество, добавил глава города. По его словам, в доме улице Стабильной, 3 уже подключен генератор, запущены насосы для подачи отопления и 8 лифтов.
Также он сообщил, что администрация города подала заявление в прокуратуру по факту ЧП и намерена взыскать стоимость ремонтных работ с компании, которая повредила кабель.