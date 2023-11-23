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11:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Приморье скорая наехала на девочку на пешеходном переходе

Прокуратура проверит наезд скорой на школьницу в Приморье.

Источник: Прокуратура Приморского края

Днем 23 ноября 2023 года в Уссурийске скорая помощь сбила девочку на пешеходном переходе рядом со школой. Начата проверка, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Все произошло на улице Комарова рядом со школой № 24. По информации прокуратуры, водитель скорой марки Форд Транзит на школьницу 2015 года рождения, которая переходила дорогу — ПДД, вероятно, она не нарушала. Судя по опубликованному ролику происшествия, девочку от скорой закрыл автомобиль. К счастью, ребенка задело лишь по касательной.

Школьница доставлена в больницу с ушибом голени, обстоятельства происшествия устанавливаются. Административное расследование по факту ДТП поставлено на контроль в городской прокуратуре.

Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о ДТП, в котором мужчина без водительского удостоверения сбил женщину с ребенком в Красноармейском районе.

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