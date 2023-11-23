Тело актера из России нашли в Индии. За несколько дней до этого местная полиция заявила о загадочной смерти пары россиян

«Друзья, у нас печальные новости. На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого», — говорится в сообщении. В театре также рассказали, что, со слов родственников погибшего, актер будет кремирован и похоронен в Индии. Другие подробности о его смерти не сообщаются.
В театре рассказали, что Белецкий работал там в 2007—2021 годах. Известно, что он окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая как актер, а затем получил режиссерское образование.
Белецкий известен по ролям в спектаклях для взрослого зрителя «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Панночка», «Йÿд орол»/ «Ночной караул». Он также сыграл в спектаклях для детей: «Бармалей», «Винни Пух», «Красная Шапочка», «Снеговик-почтовик», «Сказка про Емелю» и других. Белецкий два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли.
The Times of India со ссылкой на источники в полиции сообщало 17 ноября, что в горячем источнике в долине Парвати, в Кулу, штат Химачал-Прадеш были обнаружены обнаженные тела пары россиян. Уточнялось, что по характеру зафиксированных следов травм власти допускают, что это могло быть самоубийством. Также не исключается версия об убийстве. Тела были отправлены для проведения вскрытия в региональную больницу.
На месте происшествия были обнаружены мобильные телефоны, наркотики, паспорта и записки. Личности погибших не назывались, также неизвестна точная причина смерти.