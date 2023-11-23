09:56 (мск), источник: Комсомольская правда
В Гурьевском районе перевернулся рейсовый автобус
ДТП случилось рано утром 23 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В четверг, 23 ноября, около 6 утра на трассе «Гурьевск — Поддубное» произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, на повороте водитель автобуса «Сетра» не справился с управлением и съехал в кювет. Там автобус завалился на бок.
«В результате ДТП пострадавших нет. В автобусе пассажиров не было», — отметили в ГИБДД.