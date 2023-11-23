09:44 (мск), источник: АиФ Омск
Делом выброшенного из маршрутки омского подростка займется прокуратура
16-летнего парня выкинули за то что он не уступил место женщине.
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В ситуации с выброшенным на трассу из маршрутки Омским подростком займется Омская прокуратура. Об этом представители ведомства сообщили в своем телеграм-канале. С требованием разобраться в правоохранительные органы обратились родители парня.
Как выяснили прокуроры, потерпевший ехал на маршрутке по пути «Омск — Таврическое», когда на остановке Новоселецк в маршрутку зашла пожилая женщина. Ей уступать место подросток отказался, сославшись на плохое самочувствие и боль в животе.
После этого один из пассажиров решил наказать парня, попросив водителя остановиться. Когда маршрутка остановилась, мужчина схватил молодого человека и выкинул прямо на обочину трассы. Потерпевший остался на дороге один в тёмное время суток. Забрали с дороги парня родственники, их потерпевшему пришлось дожидаться на морозе.
Сейчас по факту случившегося прокуроры проводят проверку, дело на контроль взяла районная прокуратура Таврического района.