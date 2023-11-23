10:31 (мск), источник: АиФ Волгоград
Волгоградку обвинили в публичном оправдании терроризма
Пользователь социальной сети «ВКонтакте» высказывала свое мнение в ходе видеотрансляции на платформе этого ресурса.
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До семи лет лишения свободы грозит 38-летней жительнице Волгограда за высказывания в интернете. Женщина оправдывала одно из украинских военизированных националистических объединений, признанных террористическим Верховным судом России, сообщают в региональном УФСБ.
Пользователь социальной сети «ВКонтакте» вела на ее платформе видеотрансляцию и высказывала свое мнение в публичном доступе для других людей.
Следственное подразделение силового ведомства возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В настоящее время выясняются все обстоятельства совершения преступления.
Ранее стало известно, что Апелляционный военный суд отказал в жалобе на решение Южного окружного военного суда экс-главе волгоградского Следкома Михаилу Музраеву, осужденному за терроризм.