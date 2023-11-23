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10:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В СВО погиб бывший сотрудник ГУФСИН из Соликамска

Во время специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Соликамска 47-летний Александр Пимулин.

Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Александр Пимулин родился в Сыктывкаре в 1972 году. После окончания школы закончил ПТУ и переехал жить в Соликамск. Работал инспектором охраны в одной из исправительных колоний ГУФСИН по Пермскому краю. Дата и обстоятельства гибели Александра Пимулина не приводятся.

Прощание с военнослужащим пройдет сегодня в ДК завода «Урал».

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