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10:23 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае бухгалтер начислила себе в зарплату лишние 4 млн рублей

Ванинский районный суд признал 31-летнюю жительницу поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: AP 2023

Суд установил, что с 2019 по 2022 года бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ванинского муниципального района, перечисляя себе в зарплату, вносила ложные сведения и получала значительно больше, чем ей полагалось. Кроме того, она обманным путем перечисляла деньги человеку, не работавшему в организации.

Таким образом за три года женщина похитила из бюджета больше четырех миллионов рублей. Подсудимая признала вину и частично возместила причиненный ущерб.

Бывшего бухгалтера приговорили к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Туда женщина отправится, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, в течение двух лет осужденная не сможет занимать определенные должности. Ей также предстоит вернуть по гражданскому иску сумму причиненного ущерба.

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