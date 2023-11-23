В Хабаровском крае бухгалтер начислила себе в зарплату лишние 4 млн рублей

Суд установил, что с 2019 по 2022 года бухгалтер муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ванинского муниципального района, перечисляя себе в зарплату, вносила ложные сведения и получала значительно больше, чем ей полагалось. Кроме того, она обманным путем перечисляла деньги человеку, не работавшему в организации.
Таким образом за три года женщина похитила из бюджета больше четырех миллионов рублей. Подсудимая признала вину и частично возместила причиненный ущерб.
Бывшего бухгалтера приговорили к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Туда женщина отправится, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Кроме того, в течение двух лет осужденная не сможет занимать определенные должности. Ей также предстоит вернуть по гражданскому иску сумму причиненного ущерба.