10:41 (мск), источник: Комсомольская правда
«В пятницу придем убивать»: родители боятся угроз о массовых убийствах в 6 школах Волгограда и Воронежа 24 ноября
В телеграм-канале появились угрозы устроить теракты в школах Волгограда.
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Волгоградские родители и их дети бьют тревогу: в одном из анонимных телеграм-каналов неизвестные обещают устроить массовые теракты в школах Волгограда и Воронежа в эту пятницу, 24 ноября. Авторы угрожают расстрелами и взрывами, описывают ужасные подробности. В редакцию сайта volgograd.kp.ru обратились перепуганные мамы школьников с просьбой обратить внимание правоохранительных органов на происходящее.
— Подруга дочки скинула ссылку на закрытый телеграмм-канал. Там пишут, что в эту пятницу придут в школы убивать детей в Воронеже и в Волгограде. Перечислены 6 школ. Пишут, что придут в две из них. Я не знаю, как к этому относиться, но на шутку не похоже. Сколько такое было, правда, в других городах, — переживает Маргарита.
Всего за пару дней у канала появились почти четыреста подписчиков. Анонимы активно публикуют новые посты, открыто перечисляют школы, в которых собираются устроить теракты: № 6, 84, 83, 81, 5, 67, 85, 54 (Волгоград/Воронеж). Без стеснения рассказывают, что в преступлениях будут участвовать пять человек.
«Решено, в пятницу все будет. Нас могут поймать, провести обыск и тогда у нас точно ничего не получится. Пока мы на воле. Делаем все возможное для исполнения теракта. В пятницу я оповещу, в какие объекты мы будем заходить и скину ссылку на чат, в котором буду вести эфир», — делится автор канала.
Отметим, что подобные страницы в соцсетях в последнее время не редкость. Силовики оперативно реагируют на подобные заявления. Почти всегда эти каналы оказываются фейковыми, создаются с целью напугать и оказать психологическое давление на общество.
Редакция «КП-Волгоград» направила данную информацию в правоохранительные органы.