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10:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Сбой в движении поездов произошел на красной линии метро в Петербурге

Поезда ездили с увеличенным интервалом в метро Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге произошел сбой в движении поездов по красной ветке метро. Об этом стало известно около 10 часов утра 23 ноября. Поезда ездили с увеличенным интервалом. О случившемся сообщает пресс-служба «Петербургского метрополитена».

— На Линии 1 поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам, — говорится в сообщении ведомства.

К счастью, специалисты быстро справились со сбоем. Всего через несколько минут движение на линии восстановилось. Что именно сломалось и какие технические причины помешали поездам — петербуржцам так и не сообщили.

— Движение поездов по линии 1 осуществляется в обычном режиме, интервал восстановлен, коротко рассказали жителям города в метро.

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