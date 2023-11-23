10:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Сбой в движении поездов произошел на красной линии метро в Петербурге
Поезда ездили с увеличенным интервалом в метро Петербурга.
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В Петербурге произошел сбой в движении поездов по красной ветке метро. Об этом стало известно около 10 часов утра 23 ноября. Поезда ездили с увеличенным интервалом. О случившемся сообщает пресс-служба «Петербургского метрополитена».
— На Линии 1 поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам, — говорится в сообщении ведомства.
К счастью, специалисты быстро справились со сбоем. Всего через несколько минут движение на линии восстановилось. Что именно сломалось и какие технические причины помешали поездам — петербуржцам так и не сообщили.
— Движение поездов по линии 1 осуществляется в обычном режиме, интервал восстановлен, коротко рассказали жителям города в метро.