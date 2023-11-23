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11:17 (мск), источник: Фонтанка

Метель и сильный боковой ветер отправили девять рейсов в Петербурге на запасной аэродром

Девять рейсов из Пулково отправились на запасной аэродром из-за метели.

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Метель, заметающая Петербург, повлияла на работу аэропорта Пулково.

Как сообщила пресс-служба ВВСС 23 ноября, объект работает штатно, но в сложных метеоусловиях: осадках в виде сильного ливневого снега и сильного бокового ветра.

На запасной аэродром перенаправлены девять рейсов, но в компании заявили, что решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов.

В Пулково также предупреждают, что позднее прибытие рейсов может оказать влияние на обслуживание других самолетов в аэропорту в сторону увеличения времени.

«Возможные задержки являются кратковременными и на штатную бесперебойную работу по центральному расписанию не влияют», — уверены в ВВСС.

В Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности. Из-за непогоды отменили разводку мостов, а на дорогах с утра пробки уже 8 баллов.

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