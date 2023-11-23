ФСБ задержала в Воронеже агента Украины за подготовку убийства офицера

По данным ведомства, в сентябре 2022 г. в Харьковской области он был завербован ГУР минобороны Украины и прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки. Затем мужчина отправился в Россию, где должен был совершить убийство российского военнослужащего с помощью подрыва взрывного устройства.
При задержании у злоумышленника изъяли самодельное взрывное устройство массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу и поддельный паспорт гражданина РФ. По данным ФСБ, агент спецслужб Украины должен был выехать из России сразу после совершения преступления. Для конспирации преступник переоделся в форму одного из сервисов доставки еды и передвигался на велосипеде.
Против него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ). Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас следствие также принимает решение о квалификации дела по ст. 30, ст. 205 (приготовление к теракту). Фигурант дает признательные показания, уточнили в ФСБ.
14 ноября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в одном из административных зданий Челябинска. Против гражданина РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт), он арестован. По данным ведомства, задержанный является сторонником идеологии украинской националистической организации. Он планировал совершить теракт при помощи самодельных зажигательных гранат.