11:04 (мск), источник: "Российская газета"
Красноярец пойдет под суд за оформление кредитов на умершего отца
Около 600 тысяч рублей взял в банке житель Красноярска, воспользовавшись мобильным приложением в телефоне умершего отца.
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Полиция возбудила против красноярца уголовное дело о мошенничестве после обращения представителя банка, который рассказал, что полтора года назад клиент взял несколько кредитов на сумму свыше полумиллиона рублей и с тех пор не вернул ни копейки. Банковская проверка показала, что займы оформлены на человека, который скончался в 2021 году.
Полицейские выяснили, что кредиты взял с помощью мобильного приложения сын умершего. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде, ожидая суда. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.