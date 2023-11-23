11:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Главу самарского Минстроя Михаила Асеева перевели под домашний арест
Суд выпустил из СИЗО врио министра строительства Самарской области.
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В среду, 22 ноября 2023 года, Октябрьский районный суд Самары изменил меру пресечения врио министра строительства региона Михаилу Асееву. Чиновника решили выпустить из СИЗО и отправить под домашний арест.
— Судья удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения Михаилу Асееву. Ему назначили домашний арест на срок до 19 декабря 2023 года, — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
Напомним, главу Минстроя подозревают в превышении должностных полномочий при проектировании станции метро «Самарская». По версии следствия, ущерб от его действий составил почти 200 млн рублей. Якобы преступление чиновник совершил, еще когда возглавлял региональное управление капитального строительства. На заседании по избранию меры пресечения Михаил Асеев не отрицал свою вину. Изначально ему назначили один месяц ареста. Он должен был находиться в СИЗО до 20 декабря 2023 года.
Выйти из СИЗО планирует и бывший глава самарского правительства Виктор Кудряшов. Он обжаловал свой арест на этой неделе. В Октябрьском районном суде по этому поводу сообщили следующее:
— Установлен срок предоставления возражений на апелляционную жалобу до 27 ноября 2023 года. После этого материал будет направлен в Самарский областной суд для рассмотрения.