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10:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Приморье приговоренная к колонии женщина пыталась сбежать из зала суда

Жительницу края лишили свободы из-за наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Находкинском городском суде приставы остановили женщину, которая пыталась сбежать. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Приморскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как поделились в ведомстве, суд признал женщину виновной по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). В качестве наказания ее приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Когда судья огласил приговор, женщина попыталась сбежать из здания. Однако жительницу Приморья остановили приставы Евгений Бондаренко и Александр Богданов и вернули обратно в зал для передачи сотрудникам конвойного подразделения.

Напомним, что на скамью подсудимых пойдет студентка из Владивостока, которая планировала распространять наркотики, пряча их в тайники. В ее квартирах, которые она арендовала, нашли 90 полимерных свертков с запрещенными веществами.

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