Женщина погибла, мужчину спасли при пожаре в Логойском районе

22 ноября в 18.01 спасателям поступило сообщение о пожаре в городском поселке Плещеницы Логойского района. Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС обнаружили открытое горение внутри многоквартирного одноэтажного жилого дома. На момент возникновения пожара в квартире находились мужчина и его знакомая.
«При проведении разведки на выходе из жилой комнаты, где происходило загорание, мы обнаружили мужчину и вынесли его на улицу, — рассказали спасатели. — Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала спасенного в тяжелом состоянии. Возле дивана в той же комнате нашли погибшую женщину. Одновременно мы подавали ствол на тушение».
Причина пожара устанавливается. В результате происшествия уничтожено имущество в помещении кухни и в жилой комнате, повреждено перекрытие, закопчены стены и потолок в квартире.
Трагические случаи также произошли в Копыльском и Пуховичском районах Минской области. Спасатели призывают позаботиться о своей безопасности: соблюдать правила при эксплуатации приборов отопления, не допускать курения в доме, быть осторожными при использовании открытого огня.