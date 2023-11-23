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12:31 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Женщина погибла, мужчину спасли при пожаре в Логойском районе

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар произошел в жилом доме в Логойском районе: работники МЧС спасли мужчину, женщина погибла. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

22 ноября в 18.01 спасателям поступило сообщение о пожаре в городском поселке Плещеницы Логойского района. Прибывшие на место происшествия подразделения МЧС обнаружили открытое горение внутри многоквартирного одноэтажного жилого дома. На момент возникновения пожара в квартире находились мужчина и его знакомая.

«При проведении разведки на выходе из жилой комнаты, где происходило загорание, мы обнаружили мужчину и вынесли его на улицу, — рассказали спасатели. — Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала спасенного в тяжелом состоянии. Возле дивана в той же комнате нашли погибшую женщину. Одновременно мы подавали ствол на тушение».

Причина пожара устанавливается. В результате происшествия уничтожено имущество в помещении кухни и в жилой комнате, повреждено перекрытие, закопчены стены и потолок в квартире.

Трагические случаи также произошли в Копыльском и Пуховичском районах Минской области. Спасатели призывают позаботиться о своей безопасности: соблюдать правила при эксплуатации приборов отопления, не допускать курения в доме, быть осторожными при использовании открытого огня.

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