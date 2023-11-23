11:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru
«Заходил прямо в дом»: жесткую схему мошенничества раскрыли в Приморье
Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы.
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Жителя города Спасска-Дальнего признали виновным в мошенничестве на общую сумму свыше 3 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Установлено, что с мая 2020 года по июнь 2021 года 34-летний мужчина от имени ИП заключил пять договоров. Он должен был установить пластиковые окна, балконы и отремонтировать жилой дом на общую сумму свыше 3 млн рублей. Но после получения денег гражданин не исполнял обязательства, и лишь изредка, для видимости, делал незначительные работы.
Суд назначил ранее судимому мужчине 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также он выплатит штраф в размере 300 тыс. рублей. Потерпевшие также взыскали с осужденного суммы причиненного вреда — суд наложил арест на имущество мужчины на сумму более 850 тыс рублей.