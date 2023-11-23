11:39 (мск), источник: Комсомольская правда
Уфа стала лидером по числу отравлений наркотиками
В Башкирии назвали города-антилидеры по отравлениям наркотиками.
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В Башкирии назвали города и районы, в которых в 2023 году было зарегистрировано больше всего случаев отравления наркотиками. Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, первое место в рейтинге заняла Уфа. В столице Башкирии за первые 10 месяцев отмечено 214 фактов интоксикации.
Также 33 случая отмечены в Стерлитамаке, шесть — в Октябрьском и Туймазах. В Уфимском районе 13 человек отравились веществами, по пять — в Иглинском и Туймазинском районах.
Всего в Башкирии зарегистрировано 325 случаев отравлений наркотическими веществами (за январь-октябрь 2022 года — 237), из них 171 — с летальным исходом (на аналогичный период прошлого года — 124).