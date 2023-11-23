Уральские общественники не дадут пенсионерам поджигать военкоматы

Как ранее сообщал ЕАН, в 2023 года зафиксировано большое количество случаев вовлечения мошенниками российских пенсионеров в диверсионно-террористическую деятельность. Только в Свердловской области весной и осенью было зафиксировано 4 таких случая, а по России более 40. Пенсионерам звонят, как правило, с Украины, представляются работниками Центробанка и сотрудниками силовых ведомств, сначала выманивают у стариков деньги, а потом призывают поджигать военкоматы под предлогом, что там находятся мошенники с их деньгами. Самое страшное и нелепое, что пожилые люди верят этому и в итоге совершают диверсионно-террористические акты.
Чтобы уберечь пенсионеров от такой опасности, эксперты Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» при поддержке администрации Чкаловского района Екатеринбурга на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» провели встречу с активистами ветеранских организаций уральской столицы. Перед пенсионерами выступил депутат Екатеринбургской городской думы Сергей Павленко и член экспертного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей РФ Алексей Старостин.
Они рассказали об основных мошеннических схемах, приемах, используемых телефонными аферистами для хищения денег и провоцирования на диверсии.
Эксперты предложили алгоритм действий на случай, если позвонили мошенники. Они советуют в такой ситуации не реагировать сразу, а трезво оценить ситуацию. Когда речь идет о деньгах, а человека торопят — это сразу подозрительно. Если же пришло сообщение о неожиданном списании средств, не стоит звонить по указанному в сообщении телефону и не переходить по ссылке. Нужно обратиться в банк по телефону горячей линии, который указан на обратной стороне карты.
Если звонивший назвался сотрудником правоохранительных органов, он может пугать законом о неразглашении информации, который действительно существует, но работает по-другому: с человека должны взять расписку, а не просто позвонить и запретить рассказывать о звонке. Следует помнить, что настоящий полицейский никогда не станет спрашивать, в каком банке гражданин обслуживается.
Сергей Павленко и Алексей Старостин предложили провести аналогичные встречи с членами ветеранских организаций конкретных предприятий и учреждений. Также эксперты ассоциации намерены проводить подобные встречи и в других населенных пунктах Свердловской области.