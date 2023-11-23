13:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте мужчину, домогавшегося несовершеннолетней, приговорили к 15 суткам ареста
На суде мужчина признал свою вину и пообещал больше не совершать подобных действий.
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22 ноября в Юнусабадском районном суде по уголовным делам было рассмотрено дело в отношении 32-летнего жителя Ташкентской области Х. А.
Согласно материалам дела, 3 ноября подсудимый перед зданием ОДО в Юнусабадском районе Ташкента совершал действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетней С. А.
На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также пообещал больше не совершать подобных действий и попросил у суда смягчить наказание.
Мужчина был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 41−1 КоАО РУз (Сексуальное домогательство), и приговорен к 15 суткам административного ареста.