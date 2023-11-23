12:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Воронежским школьникам начали рассылать фейк о якобы готовящемся теракте
Замешаны спецслужбы Украины.
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Установлено, что со среды, 22 ноября, на личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров начали поступать приглашения подписаться на специально созданный в Сети канал. Он, в частности, содержал информацию о якобы готовящемся теракте на территории одной из школ Воронежа, а также другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе. Органы правопорядка подтвердили, что распространяемые данные являются фейком, подготовленным спецслужбами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг, 23 ноября.
Помимо Воронежской, фейк также распространяли на территории Волгоградской области.
— Настоятельно просим граждан следить за каналами, на которые подписываются ваши дети в интернете. О сомнительных ресурсах следует сообщать по номеру 112 или по номерам правоохранительных органов. Ситуация в регионе находится под контролем, — обратились к жителям региона в правительстве Воронежской области.
Ранее ФСБ пресекла противоправную деятельность 28-летнего гражданина Украины, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта в Воронеже. По заданию украинских спецслужб злоумышленник планировал убить высокопоставленного военнослужащего.