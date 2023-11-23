13:00 (мск), источник: dostup1.ru
Автобус с 40 детьми сломался на трассе по пути в Челябинск
Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю неисправного автобуса.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Автобус с 40 детьми сломался на трассе по пути в Челябинск — помощь детям и водителям оказали сотрудники ГИБДД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Происшествие случилось, 22 ноября, на 50 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. Автобус с 40 детьми следовал из Магнитогорска в столицу Южного Урала, однако следование по маршруту прекратилось из-за возникшей технической неисправности транспортного средства.
На помощь прибыл экипаж ДПС, который осуществлял контроль за дорожным движением на данном участке.
Госавтоинспекторы вызвали из Челябинска другой автобус и организовали пересадку всех пассажиров и сопровождение.