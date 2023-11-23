12:55 (мск), источник: РИА Новости
В Башкирии семья с пятью детьми отравилась хлором в бассейне
Под Уфой семья с пятью детьми отравилась хлором, трое госпитализированы.
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УФА, 23 ноя — РИА Новости. Семья с пятью детьми отравилась парами хлора во время отдыха в арендованном коттедже с бассейном под Уфой, трое из них госпитализированы, сообщила прокуратура Башкирии.
По данным ведомства, инцидент произошёл 21 ноября в деревне Князево под Уфой.
«В вечернее время трое детей в возрасте от 8 до 16 лет и двое молодых людей 18 и 19 лет отдыхали с родителями в арендованном коттедже. В последующем они почувствовали недомогание и обратились в больницу с признаками отравления парами хлора», — сообщила прокуратура региона.
В ведомстве журналистам уточнили, что отдыхающие отравились, предварительно, после купания в бассейне.
«В результате осмотра двое несовершеннолетних и 18-летней юноша госпитализированы в лечебное учреждение, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой. Ведётся проверка исполнения законодательства в части оказания данным комплексом услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.
К проверке подключились и следователи СК.
В минздраве Башкирии РИА Новости рассказали, что пациентов с жалобами на кашель и слезотечение доставили в больницу скорой помощи Уфы. «Среди них было двое взрослых и трое детей. Взрослых осмотрел терапевт и отпустил домой. Детей госпитализировали с диагнозом “токсическое действие газообразного хлора” в педиатрическое отделение в состоянии средней тяжести. Спустя сутки их выписали с положительной динамикой», — пояснил собеседник агентства.