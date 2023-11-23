13:02 (мск), источник: Комсомольская правда
В Ростове 18 лет колонии получил украинец, взорвавший здание МРЭО в Мелитополе
В Ростове-на-Дону гражданина Украины осудили по нескольким уголовным статьям.
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В Ростовской области 18 лет колонии строгого режима получил гражданин Украины, подорвавший здание МРЭО в Мелитополе. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
— В соответствии с приговором подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, по данным следствия, в марте 2022 года осужденного завербовала разведка Минобороны Украины.
Мужчина прошел специальное обучение по разведке местности, определению подходов и отходов от мест взрывов, а также узнал о правилах доставки и закладки взрывных устройств.
В августе 2022 года он изготовил два СВУ и спрятал в тайник, а после установил их в заданных точках. Одно из устройств, которое находилось в оконном проеме здания МРЭО в Мелитополе, сработало. В итоге были повреждены фасад и внутреннее помещение здания.
Напомним, в начале ноября в Ростове-на-Дону осудили военного ВСУ, убившего мирного жителя за слово «хлеб».