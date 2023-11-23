13:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"
В Воронеже вытащили груженую фуру, застрявшую в тупике на улице Таранченко
Грузовик достали с помощью спецтехники.
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В Центральном районе Воронежа вытащили груженую фуру, застрявшую в тупике на улице Таранченко. Водитель приехал из другого региона и заблудился, доверясь навигатору. Возле Никольского храма грузовик общим весом более 30 т забуксовал и не смог выехать. В четверг, 23 ноября, руководитель управления информации мэрии Воронежа Никита Чеботарев в своем telegram-канале рассказал, что фуру удалось вытащить с помощью спецтехники.
О том, что фура из Татарстана застряла в центре Воронежа, стало известно во вторник, 21 ноября. За день до этого в областном центре был сильный снегопад, выпала почти половина месячной нормы осадков.
В городской администрации сообщили, что грузовик сначала пытался выехать задним ходом, но попытки были неудачными, даже несмотря на обработку дороги пескосмесью.
— Думали даже искать гусеничную технику, потому что колесная тоже сначала не справлялась. В итоге силами наших комбинатских мужиков — честь им и хвала — все-таки справились, причем при координационной помощи неравнодушного воронежца Романа, — рассказали в мэрии. Чтобы спасти фуру, сначала ее сдвинули с места фронтальным погрузчиком, затем под колеса добавили противогололедного реагента и немного протащили грузовик грейдером.
— А потом окончательно освободили самосвалом, он был под полной загрузкой — со снегом под вывоз, за счет такого веса получилось достаточное сцепление, — добавили в городской администрации.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в Богучарском районе инспекторы ГИБДД помогли семье с двумя детьми, у которой ночью на трассе М-4 «Дон» сломалась машина. Полицейские осмотрели автомобиль и выяснили, что в нем вышел из строя датчик топлива и закончился бензин. Инспекторы доехали с водителем до автозаправочной станции, а затем помогли ему заправить машину. После чего двигатель запустился, и семья смогла добраться до дома.