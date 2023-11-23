13:38 (мск), источник: Om1.ru
Мошенники оставили омскую пенсионерку с кучей кредитов
Она набрала долгов на 540 тысяч.
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74-летняя омичка попалась на уловки мошенников. Ей позвонил «сотрудник» Центробанка с расспросами, не брала ли она кредиты. Получив отрицательный ответ, он начал пугать бабушку, что деньгами пытаются воспользоваться мошенники. Тогда аферисты посоветовали взять ей кредиты. Пенсионерка поверила и поспешила к ближайшему отделению банка.
Далее подключились липовые полицейские. Они высылали в мессенджере «служебные удостоверения», советовали отделения банков и даже заказывали женщине такси. В некоторых банках омичке отказали в кредите из-за возраста. Тем не менее за две недели ей в общей сложности удалось занять 540 тысяч. Деньги она перевела на счета мошенников.