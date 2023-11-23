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Спецоперация на Украине
13:45 (мск), источник: РИА Новости

Стал известен мотив украинского агента, готовившего убийство офицера

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Задержанный украинский агент заявил, что убийство высокопоставленного командира ВС РФ в Воронеже планировалось «с целью мести» и для запугивания, сообщил в четверг Центр общественных связей ФСБ.

«В Воронеже от куратора по имени Антон я получил задачу взорвать высокопоставленного командира российской армии в целях мести, а также чтобы напугать других военнослужащих и гражданских», — сказал он.

По словам задержанного, ему были переданы компоненты, из которых он собрал взрывное устройство по инструкции. Во взрывчатку он добавил большое количество поражающих элементов (шарики и подшипники). Для конспирации украинскому агенту был сделан фальшивый российский паспорт, также кураторы рекомендовали ему сделать силиконовую маску для изменения внешности.

В ходе допроса злоумышленник признался, что был завербован Главным управлением разведки министерства обороны Украины в сентябре 2022 года для совершения терактов на территории России.

«В Харькове прошёл обучение сбору и подрыву взрывных устройств, использованию огнестрельного оружия, приемам конспирации и слежки. Заброшен на территорию России в ноябре 2022 года, проживал в Белгороде, потом — в Воронеже», — рассказал задержанный.

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