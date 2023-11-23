13:46 (мск), источник: Комсомольская правда
«Облила бензином и пошла курить»:в Новосибирске 30-летняя девушка получила срок за попытку сжечь знакомую
В Новосибирске девушка получила срок за попытку заживо сжечь знакомую.
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В Новосибирске 30-летняя девушка приревновала 55-летнюю гостью к парню, облила ее растворителем и подожгла. Конфликт случился в ночь с 12 на 13 ноября 2022 года в квартире на улице Народной.
Накануне подсудимая познакомилась с 55-летней потерпевшей в пивной и пригласила к себе в гости, где находились двое мужчин. Компания выпивала, вскоре 30-летняя хозяйка приревновала гостью к одному из мужчин.
— Подсудимая схватила подругу за волосы, силой выволокла из квартиры в подъезд, после чего нашла в квартире пластиковую бутылку с горючей жидкостью, которой облила потерпевшую, подожгла ей волосы зажигалкой и пошла курить. Очевидцы сбили пламя и вызвали скорую помощь, — сообщили в прокуратуре.
Гостья чудом выжила — потребовалась пересадка кожи и волос. Нападавшая уже была судима за удар ножом и освободилась из колонии за пару месяцев до конфликта.
— Подсудимая не признал вину, суд назначил ей 9 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, — сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Владимир Меновщиков.