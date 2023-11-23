13:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Украинские злоумышленники завалили угрозами школы и вузы Воронежа
Их цель заключается в дестабилизации обстановки.
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Увеличилось количество случаев поступления различного вида угроз в образовательные организации региона, особенно — расположенные в черте областного центра. Об этом рассказала министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в своем официальном telegram-канале в четверг, 23 ноября.
— Угрозы поступают в личные сообщения школьникам, студентам, в образовательные организации, а также публикуются в открытом доступе в мессенджерах и социальных сетях. Указанная информация целенаправленно размещается Центром информационно-психологических операций Украины с целью дестабилизации обстановки в регионе и оказания психологического давления на граждан. Довожу до вашего сведения, что во всех образовательных организациях области реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности объектов образования, защиту жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, — сообщила Наталья Салогубова.
Министр подчеркнула, что ответственные лица проводят контрольные мероприятия на постоянной основе.
— Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться панике и тем более не вступать во взаимодействие с лицами, дестабилизирующими ситуацию. Вопрос находится на контроле министерства образования и правоохранительных органов Воронежской области, — говорится в сообщении Натальи Салогубовой.
Со среды, 22 ноября, на личные номера воронежских школьников в одном из мессенджеров начали поступать приглашения подписаться на специально созданный в Сети канал. Он, в частности, содержал информацию о якобы готовящемся теракте на территории одной из школ Воронежа, а также другую информацию, направленную на дестабилизацию ситуации в регионе.
— Настоятельно просим граждан следить за каналами, на которые подписываются ваши дети в интернете. О сомнительных ресурсах следует сообщать по номеру 112 или по номерам правоохранительных органов. Ситуация в регионе находится под контролем, — подчеркнули в правительстве Воронежской области.
Ранее Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) предупредил сотрудников и студентов о телефонном терроризме и дистанционном мошенничестве. Главной целью злоумышленников назвали именно психологическое давление. На сайте университета опубликовали список обязательных к исполнению правил безопасности.