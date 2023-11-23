14:16 (мск), источник: Комсомольская правда
На трассе под Екатеринбургом в аварии с микроавтобусом скончалась женщина
Инцидент произошел на дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск.
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В Свердловской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения пассажирка Kia Rio скончалась на месте, получив несовместимые с жизнью травмы. Инцидент случился утром 23 ноября на 22 километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск.
— По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств, автомобиля Kia Rio и пассажирского микроавтобуса Ford Transit, двигающегося по маршруту 516 А Екатеринбург — Лосиный — Реж — Алапаевск, — передает отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Среди участников ДТП есть те, кто получил травмы. С ними работали медики. Из-за аварии движение было организовано в одну полосу.
Также утром 23 ноября региональная Госавтоинспекция предупредила свердловчан об осложнении ситуации на дорогах из-за погодных условий. Обильный снегопад уже стал причиной перекрытия трасс. В частности, движение было ограничено на отрезке Ревда — Курганово.