14:03 (мск), источник: Новая Кубань
Три человека погибли в лобовом ДТП на скользкой трассе в Краснодарском крае
Авария произошла сегодня в Павловском районе.
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В Павловском районе на трассе «Кавказ» 23 ноября женщина-водитель устроила смертельное ДТП.
Установлено, что автоледи находилась за рулем автомобиля «Лада Калина» и двигалась в сторону Ростова-на-Дону. На скользкой трассе она не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства на обочину, а после на полосу встречного движения. На «встречке» отечественная легковушка угодила под грузовик «Мерседес» с полуприцепом.
В результате ДТП виновница происшествия и ее пассажирка погибли на месте аварии. Второй пассажир с травмами был госпитализирован, но спустя время скончался в больнице, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае сложилась сложная дорожная обстановка в связи с выпавшим снегом.