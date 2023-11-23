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14:03 (мск), источник: Новая Кубань

Три человека погибли в лобовом ДТП на скользкой трассе в Краснодарском крае

Авария произошла сегодня в Павловском районе.

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Павловском районе на трассе «Кавказ» 23 ноября женщина-водитель устроила смертельное ДТП.

Установлено, что автоледи находилась за рулем автомобиля «Лада Калина» и двигалась в сторону Ростова-на-Дону. На скользкой трассе она не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства на обочину, а после на полосу встречного движения. На «встречке» отечественная легковушка угодила под грузовик «Мерседес» с полуприцепом.

В результате ДТП виновница происшествия и ее пассажирка погибли на месте аварии. Второй пассажир с травмами был госпитализирован, но спустя время скончался в больнице, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае сложилась сложная дорожная обстановка в связи с выпавшим снегом.

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