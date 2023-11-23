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15:03 (мск), источник: АиФ Крым

Под Джанкоем иномарка выехала на встречку и унесла жизнь водителя ВАЗ

На месте ДТП проводится проверка.

Источник: ГУ МВД

Сегодня в Джанкойском районе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗ 2110». Водитель отечественного авто погиб. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД Крыма.

Сегодня, 23 ноября в 09:05 на автодороге Комсомольское — Завет-Ленинское произошло ДТП. Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2110», которым управлял 44-летний мужчина. В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.

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