15:03 (мск), источник: АиФ Крым
Под Джанкоем иномарка выехала на встречку и унесла жизнь водителя ВАЗ
На месте ДТП проводится проверка.
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Сегодня в Джанкойском районе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «ВАЗ 2110». Водитель отечественного авто погиб. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД Крыма.
Сегодня, 23 ноября в 09:05 на автодороге Комсомольское — Завет-Ленинское произошло ДТП. Водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2110», которым управлял 44-летний мужчина. В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью.